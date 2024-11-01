Рэйчел Зеглер больше не вернётся к франшизе «Голодные игры» — актрису не позвали сниматься

Во время недавнего интервью Cosmopolitan актриса Рэйчел Зеглер рассказала о своём участии в будущем франшизы «Голодные игры». Напомним, Зеглер снялась в ленте «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах».

Похоже, это будет её единственное появление в серии, поскольку во время интервью она подтвердила, что вряд ли вернётся к роли Люси Грей Бэйрд в следующей части франшизы. Притом сама актриса очень любит свою героиню и с радостью бы вернулась к её образу, однако её просто не позвали для следующей ленты.

Я бы умерла за возможность вернуться в образе Люси Грей Бэйрд, но меня не включили в список актёров.

Фильм «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах» вышел 17 ноября 2023 года.