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Завершились съёмки второго сезона сериала Twisted Metal с Энтони Маки

Завершились съёмки второго сезона сериала Twisted Metal с Энтони Маки
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Шоураннер сериала Twisted Metal по культовой игровой франшизе PlayStation Майкл Джонатан Смит объявил о завершении съёмок второго сезона шоу на своей странице в соцсетях.

Производство стартовало в августе и заняло почти три месяца. К главной роли вновь вернётся Энтони Маки.

Напомним, сериал Twisted Metal рассказывает о курьере по имени Джон Доу, которому нужно доставить посылку на своём автомобиле по постапокалиптическим США. Однажды ему предлагают доставить груз из очень опасного места за большую плату — в квартиру в относительно безопасном городе. Детали сюжета второго сезона неизвестны.

Дата и сроки выхода продолжения шоу пока не раскрываются. Первый сезон вышел в 2023 году и получил неплохие оценки как от прессы, так и от рядовых зрителей.

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