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Ридли Скотт поработает над новой частью «Чужого»

Ридли Скотт поработает над новой частью «Чужого»
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По данным издания The Hollywood Reporter, Ридли Скотт будет работать над следующей частью «Чужого». Идёт ли речь про что-то более крупное или же Скотт выступит продюсером, не уточняется.

Ридли Скотт был режиссёром оригинального «Чужого» 1979 года, а после поставил ленты «Прометей», который разворачивается во вселенной «Чужого», и «Чужой: Завет».

В последней части, которая вышла под названием «Чужой: Ромул», Ридли выступил исполнительным продюсером. Поставил картину Феде Альварес — он прекрасно справился со своей работой, поскольку «Ромула» тепло приняли как критики, так и обычные зрители. А ещё лента принесла $ 350 млн при бюджете в $ 80 млн.

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