Завершились съёмки второго сезона сериала «Поколение Ви»

Создатели сериала «Поколение Ви» объявили о завершении съёмочного процесса второго сезона шоу. Производство нового сезона полностью закончено, теперь последует следующий этап в работе над сезоном.

Действие сериала разворачивается в американском колледже для подростков-супергероев, которым заведует компания Vought International, фигурирующая в «Пацанах». В центре спин-оффа оказываются будущие герои, которые пытаются разобраться в себе и своих способностях.

Первый сезон проекта завершился в ноябре 2023 года. Шоу получило положительные отзывы от аудитории и критиков. Сериал даже ставили наравне с «Пацанами».

Премьера второго сезона состоится в 2025 году на Amazon Prime Video.