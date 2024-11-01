В фильме «Приключения Паддингтона 3» есть камео королевы Елизаветы II

По данным издания Collider и других СМИ, в фильме «Приключения Паддингтона 3» будет камео королевы Елизаветы II. Она снялась в ленте ещё до своей смерти, которая случилась в сентябре 2022 года.

Королевская семья была очень рада этому событию. Но мы не хотим раздувать из этого шумиху, потому что Паддингтон, очевидно, очень скромный парень.

Сюжет третьей части про приключения Паддингтона расскажет о том, как мишка возвращается в Перу, чтобы навестить свою любимую тётю Люси, которая проживает в доме для престарелых медведей. Герой и семья Браунов успеют как побывать в тропических лесах Амазонки, так и добраться до горных вершин Перу.

Премьера третьей части состоится и в России — ленту можно будет посмотреть в кинотеатрах страны уже 28 ноября.