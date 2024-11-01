Власти Индонезии запретили продажи смартфонов Google

По информации издания TechCrunch, власти Индонезии запретили продажу смартфонов Google Pixel из-за несоответствия требования к законам страны. Один из них гласит, что продаваемые в стране устройства должны быть на 40% изготовлены из местных компонентов.

Министерство промышленности Индонезии заявило, что смартфоны Google нельзя будет продавать до тех пор, пока они не будут соответствовать правилам. Google должна получить сертификат соответствия местному закону, прежде чем возобновить продажи, сообщил местным журналистам представитель министерства промышленности Фебри Хендри Антони Ариеф.

Другие компании, к примеру Samsung и Xiaomi, открыли собственные заводы в Индонезии, чтобы производить свои устройства из местных материалов на 40%.