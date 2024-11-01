Джейми Ли Кёртис не против вернуться к франшизе «Хэллоуин»

Во время недавнего интервью изданию Entertainment Weekly Джейми Ли Кёртис поговорила про своё потенциальное возвращение к роли Лори Строуд.

В последний раз актриса перевоплощалась в образ персонажа в фильме «Хэллоуин заканчивается», который вышел в 2022 году. Фанаты ждали комментариев от Джейми по поводу того, выйдет ли новая часть и вернётся ли в ней Лори Строуд.

Актриса не стала говорить прямо, но намекнула, что всё может быть, и не стоит говорить «никогда».

И всё же, если я чему-то и научилась за свои 65 лет на этой планете, так это тому, что никогда не говори «никогда».

Про новую часть «Хэллоуина» или потенциальный перезапуск пока не говорили.