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«Полная голливудская чушь»: историк разгромил «Гладиатора 2» Ридли Скотта

«Полная голливудская чушь»: историк разгромил «Гладиатора 2» Ридли Скотта
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Помните, как биографический фильм Ридли Скотта «Наполеон» вызвал бурю негодования среди французских историков? Такая же участь настигла и «Гладиатора 2» от того же Ридли Скотта.

По словам профессора филологии и истории в Чикагском университете Шади Барча, новая картина режиссёра — «полная голливудская чушь». Историк отметил, что лента не имеет ничего общего с реальными событиями того времени.

К примеру, в картине Скотта показано, как дворянин пил чай и читал газету, но газет в то время не было из-за того, что печатный станок изобрели лишь через 1200 лет.

Полная голливудская чушь. Сцена, в которой носороги врываются в Колизей, отчасти реальна, но это не та двурогая порода, которая показана в фильме, потому что существовала только однорогая, и нет никаких свидетельств того, что гладиаторы действительно ездили на них верхом, как в фильме Скотта. Один из самых вызывающих недоумение анахронизмов — это сцена, в которой римский дворянин попивает чай в кафе, читая утреннюю газету… за 1200 лет до изобретения печатного станка. У них действительно были ежедневные новости — но они вырезались и вывешивались в определённых местах.

«Гладиатор 2» с Полом Мескалом выйдет в прокат уже 22 ноября, а третий и четвёртый фильмы выйдут в 2026-2027 годах.

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