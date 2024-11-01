Steam столкнулся со сбоями в России — как ускорить загрузку страниц в магазине

Вечером 31 октября пользователи Steam из России начали сообщать о неполадках в работе программы. Многие россияне пожаловались на проблемы с загрузкой в магазине — страницы с играми открывались непривычно долго или не открывались вообще.

Спустя почти сутки ситуация практически не изменилась. Согласно порталу Downdetector, многие пользователи из России до сих пор сталкиваются с долгой загрузкой страниц в сервисе. Жалобы поступают из разных регионов страны: от Москвы и Санкт-Петербурга до Новосибирской и Омской областей. С чем связаны сбои в работе Steam, неизвестно.

Фото: Downdetector.su

Тем временем пользователи уже нашли способ, как ускорить загрузку страниц в магазине. Для этого нужно сменить язык приложения по пути: Steam => Настройки => Интерфейс => Язык. Проверка «Чемпионата» показала, что при выборе английского языка вместо русского магазин работает в штатном режиме и загружается без проблем.

Разработчики из Valve пока не комментировали ситуацию. Когда магазин заработает в штатном режиме в России на русском языке, неизвестно.