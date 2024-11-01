Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Групповой этап. День 5. Стрим B
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
13:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Стартовали съёмки триллера «Фейк» о преследовании в Сети от Okko

Стартовали съёмки триллера «Фейк» о преследовании в Сети от Okko
Аудио-версия:
Комментарии

Продюсерский центр Originals Production и кинокомпания Decon Studio объявили о старте производства сериала «Фейк». Съёмки психологического триллера продлятся несколько месяцев, после чего шоу выйдет в онлайн-кинотеатре Okko.

События сериала развернутся вокруг молодой учительницы лицея Риты, которую начинает преследовать киберсталкер. Девушка понимает, что в окружении слишком много людей, у которых есть весомые причины превратить её жизнь в кошмар. Преследователь бьёт по самым больным точкам: работа, ученики, друзья, семья, вера в себя. Рита пытается понять: кто этот таинственный преследователь, и чего именно он хочет?

Главные роли в сериале сыграют Анастасия Красовская («Слово пацана. Кровь на асфальте»), Полина Ауг («Мастер и Маргарита»), Эльдар Калимулин («Калашников»), Василий Михайлов («Мажор в Сочи»), Татьяна Струженкова («Комбинация») и другие актёры. Режиссёром выступит Алексей Кузмин-Тарасов («Что делать женщине, если…»), а шоураннерами — Сергей Левитан («Бесит») и Артём Соловьёв («Бесит»).

Материалы по теме
Байден переезжает в Россию в самом стыдном сериале 2024 года: обзор «Гудбай»
Байден переезжает в Россию в самом стыдном сериале 2024 года: обзор «Гудбай»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android