Постановщица «Чудо-женщины» Пэтти Дженкинс снимет фильм по вселенной LEGO

Как сообщает издание Deadline, кинокомпания Universal Pictures готовит сразу три больших проекта по вселенной LEGO. Это будут три разные картины, рассказывающие свои истории от разных режиссёров.

Так, самым крупным проектом должна стать работа Пэтти Дженкинс — постановщицы «Чудо-женщины» с Галь Гадот. У ленты пока нет никаких деталей, известно лишь, что фильм будет основан на её собственном сценарии, который она написала вместе с Джеффом Джонсом. Ранее они вместе готовили сюжет для «Чудо-женщины: 1984».

Грядущий фильм станет первой картиной для Пэтти Дженкинс за несколько лет. После выхода «Чудо-женщины: 1984» в 2020-м постановщица трудилась над собственной лентой по «Звёздным войнам». Однако проект так и не вышел из предпроизводства, поэтому режиссёр переключилась на работу над другим произведением.