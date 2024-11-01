Сидни Суини вошла в тройку самых высокооплачиваемых молодых актрис Голливуда

Издание The Hollywood Reporter опубликовало материал, посвящённый актрисе Сидни Суини. Журналисты обратили внимание на растущую популярность 27-летней девушки, которая постепенно становится самой высокооплачиваемой артисткой своего поколения.

Так, если за провальную «Мадам Паутину» Суини получила всего $ 750 тысяч гонорара, то за романтическую комедию «Кто угодно, кроме тебя» она уже заработала $ 2 млн. В ближайшее время девушка приступит к съёмкам «Служанки» режиссёра Пола Фига — за съёмки в триллере актриса получит $ 7,5 млн. Благодаря этому девушка вошла в тройку самых высокооплачиваемых актрис до 30 лет.

Самые высокооплачиваемые актрисы Голливуда до 30 лет по данным THR:

Зендея — $ 10 млн («Претенденты») Милли Бобби Браун — $ 10 млн («Энола Холмс 2») Сидни Суини — $ 7,5 млн («Служанка») Флоренс Пью — $ 7 млн («Громовержцы») Дженна Ортега — $ 6 млн (грядущий фильм Джей Джей Абрамса) Аня Тейлор-Джой — $ 1,8 млн («Фуриоса»).

Ранее Сидни Суини рассказывала, что снимается в том числе в проходных фильмах ради своих бизнес-задач.