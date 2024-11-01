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«Гладиатору 2» предрекают рекордные стартовые сборы в карьере Ридли Скотта

«Гладиатору 2» предрекают рекордные стартовые сборы в карьере Ридли Скотта
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Издание Deadline опубликовало ранние данные о стартовых сборах фильма «Гладиатор 2». Лента выйдет в американском прокате 22 ноября и может стать большим успехом для режиссёра Ридли Скотта, заработав за дебютный уикенд около $ 65 млн.

Если прогноз аналитиков окажется верным, то сиквел культового эпоса с Расселом Кроу поставит рекорд для режиссёра. Ранее самый успешный старт в карьере 86-летнего постановщика показал «Ганнибал» с Энтони Хопкинсом — в 2001 году лента заработала около $ 58 млн за первые выходные. Что касается оригинального «Гладиатора», то он запустился в 2000 году с $ 35 млн без учёта инфляции.

Ещё более высоким сборам «Гладиатора 2» наверняка помешает сказка «Злая» по вселенной «Волшебника страны Оз». Лента о соперничестве двух ведьм может стартовать с $ 80 млн и перехватить часть аудитории у исторического эпоса.

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