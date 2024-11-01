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Вышел трейлер комедии «Папу маме заверни» с Дмитрием Нагиевым — премьера 5 декабря

Вышел трейлер комедии «Папу маме заверни» с Дмитрием Нагиевым — премьера 5 декабря
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Кинокомпания «Каропрокат» опубликовала трейлер семейной комедии «Папу маме заверни» с Дмитрием Нагиевым («Физрук», «Кухня») в главной роли.

Видео доступно на YouTube-канале «Кинокомпания Каропрокат». Права на видео принадлежат Кинокомпания «Каропрокат».

Согласно синопсису, дочка учительницы мечтает вручить маме необычный подарок на новый год и сделать её счастливой. В агентстве нестандартных подарков она выбирает самый дорогой — ужин со звездой. Но сложно было предположить, о каком гонораре идёт речь, и теперь у нее с друзьями есть несколько месяцев, чтобы заработать эти деньги.

Также в фильме сыграли Надежда Сысоева («Кореша»), Сергей Астахов («За гранью реальности»), Роман Попов («Полицейский с Рублевки»), Михаил Тарабукин («Кухня»), Михаил Богдасаров («Баба Мороз и тайна Нового года»), Олег Тактаров («Конёк-Горбунок») и другие. Режиссёром выступил Иван Архипов.

Премьера комедии «Папу маме заверни» в кинотеатрах России состоится 5 декабря.

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