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Певица Риба Макинтайр хочет сыграть в киновселенной Marvel

Певица Риба Макинтайр хочет сыграть в киновселенной Marvel
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Недавно американская певица Риба Макинтайр приняла участие в эфире радиостанции SiriusXM. В ходе разговора с ведущими звезда заявила, что хотела бы сыграть в киновселенной Marvel.

Макинтайр хочет, чтобы у её героини была суперспособность разговаривать с животными.

Видео доступно на YouTube-канале SiriusXM. Права на видео принадлежат SiriusXM.

Я хочу быть женщиной-пауэрейнджером Рибой Макинтайр или кем-то вроде того в фильме Marvel.

Напомним, обе новые части «Мстителей» снимут братья Джо и Энтони Руссо, ранее создавшие четыре фильма для Marvel: «Капитан Америка» («Другая война», «Противостояние») и «Мстители» («Война бесконечности» и «Финал»).

«Мстители 5» под названием «Судный день» выйдут 1 мая 2026 года, а «Мстители: Секретные войны» — 7 мая 2027-го.

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