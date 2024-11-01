Второй сезон в Hamster Kombat всё ещё не начался — его обещали в октябре

Во время листинга разработчики Hamster Kombat пообещали игрокам, что второй сезон проекта стартует до конца октября. Однако успел наступить ноябрь, а авторы кликера погрузились в молчание.

Последний пост в официальном телеграм-канале разработчиков выходил 31 октября — в нём создатели проекта поздравили аудиторию с Хэллоуином. Также авторы обещали во втором сезоне добавить внешние платёжные системы и расширить библиотеку внутренних игр. Дата начала нового сезона пока не раскрывается.

Ко всему прочему, в ноябре разработчики планировали реализовать выпуск первых тайтлов от сторонних контентмейкеров в рамках Hamster Kombat.