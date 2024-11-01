Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В фильме «Атака титанов: Последняя атака» покажут загадочную сцену после титров

Авторы анимационного фильма «Атака титанов: Последняя атака» объявили, что в картине появится новая сцена после титров. Хронометраж ленты составит 2 часа 25 минут.

«Последняя атака» адаптирует события финальных двух частей оригинального аниме в полометражный фильм. В него создатели добавят улучшенные монтажные кадры и объёмный звук.

Сюжет постапокалиптического аниме «Атака титанов» рассказывает о борьбе человечества с плотоядными титанами. Люди построили форпосты за укреплёнными стенами, чтобы избежать уничтожения. Главные герои в рядах освободительной армии участвуют в новом этапе противостояния с великанами. В 2021 году аниме признали самым востребованным сериалом года.

Премьера фильма «Атака титанов: Последняя атака» состоится 8 ноября.

Постер