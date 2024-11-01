Рассел Кроу сыграет в фильме «Последний друид» про борьбу с Римской империей

Как сообщают журналисты издания Deadline, легендарный Рассел Кроу («Гладиатор», «Игры разума») сыграет главную роль в фильме «Последний друид». В нём герой актёра вновь вступит на тропу войны с Римской империей.

Картина расскажет историю о старейшине кельтов, который вынужден взяться за оружие, чтобы защитить свой народ и семью от уничтожения. У героя не остаётся другого выбора после того, как римский император находит скрытую крепость друидов в горах Каледонии и намеревается разрушить её.

Режиссёром грядущего фильма выступит Уильям Юбэнк («Под водой»). Сценарий написали Фил Гоуторн и Карлайл Юбэнк. Полный каст ещё неизвестен.

Сроки и дата премьеры «Последнего друида» пока не раскрываются.