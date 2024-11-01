Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Групповой этап. День 5. Стрим B
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
13:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Рассел Кроу сыграет в фильме «Последний друид» про борьбу с Римской империей

Рассел Кроу сыграет в фильме «Последний друид» про борьбу с Римской империей
Комментарии

Как сообщают журналисты издания Deadline, легендарный Рассел Кроу («Гладиатор», «Игры разума») сыграет главную роль в фильме «Последний друид». В нём герой актёра вновь вступит на тропу войны с Римской империей.

Картина расскажет историю о старейшине кельтов, который вынужден взяться за оружие, чтобы защитить свой народ и семью от уничтожения. У героя не остаётся другого выбора после того, как римский император находит скрытую крепость друидов в горах Каледонии и намеревается разрушить её.

Режиссёром грядущего фильма выступит Уильям Юбэнк («Под водой»). Сценарий написали Фил Гоуторн и Карлайл Юбэнк. Полный каст ещё неизвестен.

Сроки и дата премьеры «Последнего друида» пока не раскрываются.

Материалы по теме
Байден переезжает в Россию в самом стыдном сериале 2024 года: обзор «Гудбай»
Байден переезжает в Россию в самом стыдном сериале 2024 года: обзор «Гудбай»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android