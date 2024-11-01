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Детектив «Заговорённая» выйдет в России 21 ноября — русский трейлер

Детектив «Заговорённая» выйдет в России 21 ноября — русский трейлер
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Кинокомпания «СБ ФИЛЬМ» опубликовала дублированный трейлер детектива «Заговорённая» (Believer). Из ролика стало известно, что премьера ленты в кинотеатрах России состоится 21 ноября.

Видео доступно на YouTube-канале «СБ ФИЛЬМ». Права на видео принадлежат Ignition Media and Entertainment.

Согласно синопсису, на молодую писательницу Мишель Мур нападает известный лидер культа и массовый убийца, который обладает необъяснимой властью над своими последователями. Но когда главная героиня утверждает, что не помнит о жестоком нападении, её семья ставит под сомнение мотивы Мишель.

В актёрский состав вошли Лорен Ли Смит, Элла Бэллентайн, Питер Муни, Мартин Роуч, Илан О'Дрисколл, Джонатан Поттс, Крис Холден-Рид и другие. Кресло режиссёра занял Шелдон Уилсон.

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