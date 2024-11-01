Некстген-версия GTA 5 выйдет на ПК в 2025 году

Разработчики GTA 5 из Rockstar Games объявили, что некстген-версия легендарного тайтла выйдет на ПК в 2025 году. Точная дата пока не раскрывается. Изначально релиз данной версии проекта состоялся весной 2022 года на PS5 и Xbox Series.

Некстгеновая версия GTA 5 предлагает игрокам быстрые загрузки, поддержку трассировки лучей, увеличенное число людей и машин на улицах, улучшенное качество освещения, теней, воды, а также растительности. Ко всему прочему, создатели добавили более проработанное сглаживание, размытие при движении, высокодетализированные эффекты взрывов, огня и привнесли другие графические изменения.

Больше деталей о релизе некстген-версии GTA 5 на ПК раскроют позже.