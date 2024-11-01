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Apple показала большой отрывок из второго сезона «Укрытия»

Apple показала большой отрывок из второго сезона «Укрытия»
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Компания Apple опубликовала большой отрывок из второго сезона научно-фантастического сериала «Укрытие». В ролике авторы показали центральных героев истории и конфликт жителей бункера.

Видео доступно на YouTube-канале Apple TV. Права на видео принадлежат Apple.

Продолжение истории о выживших в бункере разделится на две основных линии — одна будет посвящена Джулс в исполнении Ребекки Фергюсон («Дюна», «Миссия невыполнима»), а вторая продолжит раскрывать интриги внутри укрытия.

Премьера второго сезона сериала «Укрытие» состоится 15 ноября в стриминговом сервисе Apple TV+. Первый сезон вышел в мае 2023 года и собрал положительные оценки зрителей.

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