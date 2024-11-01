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Сбои Steam в России вызваны самим магазином — депутат Госдумы

Сбои Steam в России вызваны самим магазином — депутат Госдумы
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Вечером 31 октября пользователи Steam из России начали массово сообщать о неполадках в работе программы. Россияне жалуются, что страницы с играми открываются слишком долго или не открываются вообще. Причём данные проблемы сохраняются уже больше суток.

Теперь данную ситуацию прокомментировал заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин. По его словам, проблемы с доступом к Steam вызваны самим магазином, а Роскомнадзор здесь ни при чём.

Проблемы с доступом к игровому сервису Steam находятся в зоне ответственности самой цифровой платформы, вмешательства со стороны Роскомнадзора нет.

Valve пока не комментировала ситуацию. Когда магазин заработает в штатном режиме в России на русском языке, неизвестно.

Рассказываем о способе решить проблему:
Steam столкнулся со сбоями в России — как ускорить загрузку страниц в магазине
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