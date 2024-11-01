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В России произошёл крупный интернет-сбой: не работают сети провайдеров МТС, Мегафон, Tele2, МГТС, Ростелеком и Дом.ру

В России произошёл крупный интернет-сбой: не работают домашние и мобильные сети
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Вечером 1 ноября жители России сообщили о крупном интернет-сбое. Подавляющее большинство жалоб исходит от жителей Москвы и Санкт-Петербурга.

Согласно сообщениям пользователей, у них перестал работать как домашний, так и мобильный интернет. Проблемы затронули крупнейших интернет-провайдеров страны: МТС, «Мегафон», Tele2, МГТС, «Ростелеком» и «Дом.ру».

Фото: Downdetector

Из-за данной ситуации пользователи испытывают проблемы при попытке зайти в «Телеграм», WhatsApp, Roblox, GitHub, Skype, Viber, Twitch, «ВКонтакте» и другие сервисы.

Когда в России стабилизируется работа интернета, пока неизвестно. С чем связаны сбои, также непонятно. Последний раз жители страны испытывали масштабные проблемы с доступом к интернет-сервисам в конце августа.

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