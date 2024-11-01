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Автор «Годзиллы: Минус один» уже работает над новым фильмом про Годзиллу

Автор «Годзиллы: Минус один» уже работает над новым фильмом про Годзиллу
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Режиссёр успешнего фильма «Годзилла: Минус один» Такаси Ямадзаки объявил, что уже работает над новой лентой во франшизе.

Причём Ямадзаки не только поставит грядущую картину, но и напишет к ней сценарий, а также возглавит создание визуальных эффектов. Детали сюжета, актёрский состави, сроки и дата выхода пока не раскрываются.

Напомним, «Годзилла: Минус один» рассказывает о нападении популярного монстра на послевоенную Японию. По итогам проката лента заработала $ 115 млн, получив множество восторженных отзывыов от зрителей и критиков. Ещё лента была награды за лучшие визуальные эффекты на «Оскаре»-2024.

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