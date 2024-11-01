Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Групповой этап. День 5. Стрим B
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
13:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Барри Кеоган — на новом кадре из фильма «Острые козырьки»

Барри Кеоган — на новом кадре из фильма «Острые козырьки»
Аудио-версия:
Комментарии

Компания Netflix поделилась новым кадром из фильма по «Острым козырькам». На нём изображён персонаж актёра Барри Кеогана, который многозначительно смотрит куда-то из кабины своего грузовика. Кого именно сыграет Кеоган, пока неизвестно.

События ленты развернутся после финала сериала во времена Второй мировой войны. Постановщиком выступит Стивен Найт, создатель оригинального шоу. Съёмки картины стартовали в конце сентября.

К роли Томаса Шелби в картине вернётся Киллиан Мёрфи, сыгравший персонажа в сериале «Острые козырьки». Ранее также стало известно, что в фильме будет две сюжетные линии, а в истории появятся как новые персонажи, так и старые.

Премьера ленты состоится в 2025 году, однако точная дата выхода пока неизвестна.

Новый кадр

Фото: Netflix

Материалы по теме
Фильм «Огниво» уже покорил Россию, но достойно ли кино внимания?
Фильм «Огниво» уже покорил Россию, но достойно ли кино внимания?
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android