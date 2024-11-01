Барри Кеоган — на новом кадре из фильма «Острые козырьки»

Компания Netflix поделилась новым кадром из фильма по «Острым козырькам». На нём изображён персонаж актёра Барри Кеогана, который многозначительно смотрит куда-то из кабины своего грузовика. Кого именно сыграет Кеоган, пока неизвестно.

События ленты развернутся после финала сериала во времена Второй мировой войны. Постановщиком выступит Стивен Найт, создатель оригинального шоу. Съёмки картины стартовали в конце сентября.

К роли Томаса Шелби в картине вернётся Киллиан Мёрфи, сыгравший персонажа в сериале «Острые козырьки». Ранее также стало известно, что в фильме будет две сюжетные линии, а в истории появятся как новые персонажи, так и старые.

Премьера ленты состоится в 2025 году, однако точная дата выхода пока неизвестна.

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