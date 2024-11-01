Эдди Мёрфи сыграет в фильме про Джорджа Клинтона, известного фанк-музыканта

Как сообщает издание Deadline, американский актёр Эдди Мёрфи сыграет в фильме про музыканта Джорджа Клинтона. Звезда «Полицейского из Беверли-Хиллз» исполнит главную роль — одного из создателей жанра фанк.

Будущую ленту поставит Билл Кондон, известный по «Красавице и чудовищу» с Эммой Уотсон. Сюжет ленты расскажет историю становления Джорджа Клинтона вплоть до основания групп Parliament и Funkadelic, а также всемирного признания. Другие подробности картины не сообщаются.

У будущего фильма про музыканта пока нет даты выхода, актёрского состава и остальных подробностей. Судя по всему, премьера ленты состоится не раньше второй половины 2025 года.