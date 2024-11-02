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Расписание игр DL S24 по Dota 2 на 2 ноября (Дримлига по «Доте»)

Расписание DreamLeague Season 24 по «Доте» на 2 ноября — BB с XG, Spirit с Tundra
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Сегодня, 2 ноября, продолжится вторая групповая стадия топ-турнира DreamLeague Season 24 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн.

Второй игровой день финальной групповой стадии продолжится матчами в формате «до двух побед».

Расписание матчей DreamLeague S24 по Dota 2 на 2 ноября, суббота:

  • 13:00. BetBoom Team (Россия) — Xtreme Gaming (Китай);
  • 16:30. Team Spirit (Россия) — Tundra Esports (Европа);
  • 20:00. PARIVISION (Россия) — Team Waska (Перу);
  • 23:30. Team Falcons (Ближний Восток) — Team Liquid (Швеция).

Чемпионат DL S24 по «Доте» проходит в период с 27 октября по 10 ноября. В рамках соревнования 16 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн и 14 600 EPT-очков.

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