Расписание DreamLeague Season 24 по «Доте» на 2 ноября — BB с XG, Spirit с Tundra

Сегодня, 2 ноября, продолжится вторая групповая стадия топ-турнира DreamLeague Season 24 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн.

Второй игровой день финальной групповой стадии продолжится матчами в формате «до двух побед».

Расписание матчей DreamLeague S24 по Dota 2 на 2 ноября, суббота:

13:00. BetBoom Team (Россия) — Xtreme Gaming (Китай);

— Xtreme Gaming (Китай); 16:30. Team Spirit (Россия) — Tundra Esports (Европа);

— Tundra Esports (Европа); 20:00. PARIVISION (Россия) — Team Waska (Перу);

— Team Waska (Перу); 23:30. Team Falcons (Ближний Восток) — Team Liquid (Швеция).

Чемпионат DL S24 по «Доте» проходит в период с 27 октября по 10 ноября. В рамках соревнования 16 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн и 14 600 EPT-очков.