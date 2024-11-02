Клуб Nouns Esports ушёл из Dota 2

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Киберспортивная организация Nouns Esports заявила об уходе из Dota 2. Анонс состоялся в социальных сетях клуба.

Что именно стало причиной такого решения, неизвестно. Однако, как сообщили представили Nouns, в будущем организация будет готова рассмотреть возможность возвращения на про-сцену Dota 2 с «правильным партнёром».

Стоит отметить, что игроки бывшего состава Nouns продолжат выступать вместе. По словам капитана ростера Таля Fly Айзика, сейчас команда находится в поисках нового спонсора.

Бывший состав Nouns Esports по «Доте»:

Юма Yuma Ланглет;

Филипп Copy Бюлер;

Николас Gunnar Лопез;

Родриго Lelis Лелис Сантос;

Таль Fly Айзик;

Михаил DoublA Ипович (тренер).

Nouns пришла в «Доту» в мае 2022 года, подписав «стак» 4 Zoomers. За это время клуб прошёл путь от региональных тир-2 онлайн-соревнований до статуса сильнейшего коллектива Северной Америки, который представлял регион на всех международных топ-турнирах.