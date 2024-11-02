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Сериал Звёздные войны: Опорная команда (2024): дата выхода, сколько серий, все серии, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода сериала «Звёздные войны: Опорная команда» с Джудом Лоу
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3 декабря стартует сериал «Звёздные войны: Опорная команда» c Джудом Лоу в главной роли. Шоу расскажет о четверых детях, которые заблудились в Галактике и пытаются вернуться домой после сделанного на своей родной планете открытия.

В первый сезон войдёт восемь эпизодов — в день премьеры покажут первые две серии. Финал сериала выйдет 14 января. Шоу будет доступно для просмотра в стриминговом сервисе Disney+.

Расписание выхода сериала «Звёздные войны: Опорная команда»

ЭпизодДата выхода
1-я серия3 декабря
2-я серия3 декабря
3-я серия10 декабря
4-я серия17 декабря
5-я серия24 декабря
6-я серия31 декабря
7-я серия7 января
8-я серия14 января
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