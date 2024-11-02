Расписание выхода сериала «Звёздные войны: Опорная команда» с Джудом Лоу
3 декабря стартует сериал «Звёздные войны: Опорная команда» c Джудом Лоу в главной роли. Шоу расскажет о четверых детях, которые заблудились в Галактике и пытаются вернуться домой после сделанного на своей родной планете открытия.
В первый сезон войдёт восемь эпизодов — в день премьеры покажут первые две серии. Финал сериала выйдет 14 января. Шоу будет доступно для просмотра в стриминговом сервисе Disney+.
Расписание выхода сериала «Звёздные войны: Опорная команда»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|3 декабря
|2-я серия
|3 декабря
|3-я серия
|10 декабря
|4-я серия
|17 декабря
|5-я серия
|24 декабря
|6-я серия
|31 декабря
|7-я серия
|7 января
|8-я серия
|14 января
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