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Жуткий деревянный мальчик — на первом кадре фильма ужасов про Пиноккио

Жуткий деревянный мальчик — на первом кадре фильма ужасов про Пиноккио
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Авторы фильма ужасов про Пиноккио опубликовали первый кадр из своей грядущей картины. На нём показана жуткая версия деревянного мальчика по имени Пиноккио, который будет охотиться и убивать своих жертв.

Примечательно, что для съёмок картины создатели изготовили гиперреалистичного аниматроника, поэтому сцены с монстром будут ещё пугающее. В фильме также снимется Роберт Инглунд, который играл Фредди Крюгера в нескольких частях «Кошмара на улице Вязов».

События ленты развернутся во «Вселенной извращённого детства». Это значит, что в мире хоррора живут и другие страшные версии любимых героев детских мультфильмов: Винни-Пуха, Кролика, Совы, Пятачка, Спящей красавицы, Бэмби, Безумного Шляпника, Питера Пэна и Динь-Динь.

Премьера фильма ужасов «Пиноккио» состоится в январе 2025 года.

Первый кадр

Фото: Unstrung

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