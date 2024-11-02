Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Групповой этап. День 6. Стрим A
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
13:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Умерла актриса Лидия Ильина, бабушка Ералаша из «Слова пацана»

Умерла актриса Лидия Ильина, бабушка Ералаша из «Слова пацана»
Комментарии

1 ноября скончалась российская актриса Лидия Ильина. Женщине было 77 лет. Согласно предварительным данным, артистка умерла из-за острой сердечной недостаточности.

Актриса была наиболее известна по роли бабушки Ералаша в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Прощание с Лидией Ильиной пройдёт 5 ноября в посёлке Красково.

Прощание в 11:00 в Люберецкой областной больнице, ул. Карла Маркса, 90, поселок Красково. Кто хочет проводить — приходите.

Ко всему прочему, Ильина отметилась ролями и в других популярных проектах: «Реальные пацаны», «Вампиры средней полосы-2», «Универ. 10 лет спустя», «Кулагин и партн`ры», «Интерны», «Чикатило» и другие.

Материалы по теме
Хорошее кино для фанатов: обзор фильма «Руки Вверх!»
Хорошее кино для фанатов: обзор фильма «Руки Вверх!»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android