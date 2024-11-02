Умерла актриса Лидия Ильина, бабушка Ералаша из «Слова пацана»

1 ноября скончалась российская актриса Лидия Ильина. Женщине было 77 лет. Согласно предварительным данным, артистка умерла из-за острой сердечной недостаточности.

Актриса была наиболее известна по роли бабушки Ералаша в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Прощание с Лидией Ильиной пройдёт 5 ноября в посёлке Красково.

Прощание в 11:00 в Люберецкой областной больнице, ул. Карла Маркса, 90, поселок Красково. Кто хочет проводить — приходите.

Ко всему прочему, Ильина отметилась ролями и в других популярных проектах: «Реальные пацаны», «Вампиры средней полосы-2», «Универ. 10 лет спустя», «Кулагин и партн`ры», «Интерны», «Чикатило» и другие.