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Боевик «Высокое напряжение» выйдет в России 28 ноября — русский трейлер

Боевик «Высокое напряжение» выйдет в России 28 ноября — русский трейлер
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Вышел дублированный трейлер китайского боевика «Высокое напряжение» (Wei ji hang xian). Из ролика стало известно, что премьера фильма в кинотеатрах России состоится 28 ноября.

Видео доступно на RuTube-канале «СБ ФИЛЬМ». Права на видео принадлежат Guangzhou Ying Ming Media Co.

Согласно синопсису, профессиональный телохранитель много лет назад стал виновником автомобильной аварии, в результате которой его дочь потеряла зрение. Жена не смогла простить мужа и уехала вместе с дочкой. Однажды все трое оказываются на борту самолёта, который угрожают взорвать террористы.

В актёрский состав вошли Энди Лау, Чжан Цзыфэн, Цюй Чусяо, Лю Тао, Гао Шугуан, Го Сяодун, Цзян Чао, Цзян Мэнцзе, Ли Бинь и другие. Кресло режиссёра заняли Оксид Пан и Ло Чи-Лён.

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