Фильм ужасов «Субстанция» показывает аномальный успех в России

Фильм ужасов «Субстанция» крутят в кинотеатрах России уже на протяжении шести недель. Лента показывает в стране аномальный успех: с каждой новой неделей проката темпы кассовых сборов не уменьшаются, а наоборот, увеличиваются.

Успехи «Субстанции» в российском прокате

1-я неделя — 40,3 млн (85 тыс. зрителей)

2-я неделя — 50,6 млн (105 тыс. зрителей)

3-я неделя — 49,5 млн (100 тыс. зрителей)

4-я неделя — 58,7 млн (126 тыс. зрителей)

5-я неделя — 74,4 млн (159 тыс. зрителей)

6-я неделя — 80,8 млн (174 тыс. зрителей)

«Субстанция» рассказывает историю голливудской звезды Элизабет Спаркс, которая уже не цепляет фанатов, как раньше, однако женщина до сих пор ведёт популярное фитнес-шоу на телевидении. Когда её проект хотят перезапустить с новой актрисой, Элизабет решается принять препарат «Субстанция». В ходе эксперимента появляется молодая и красивая девушка Сью, которая становится с Элизабет единым целым.