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Бюджет боевика «Миссия невыполнима 8» уже превысил $ 400 млн — СМИ

Бюджет боевика «Миссия невыполнима 8» уже превысил $ 400 млн — СМИ
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Как сообщают журналисты издания The Hollywood Reporter, бюджет боевика «Миссия невыполнима 8» уже превысил $ 400 млн. В материале также говорится, что Paramount Pictures собирается продвигать фильм как последнюю часть франшизы, чтобы повысить интерес зрителей.

Однако Том Круз выступает против публичного прощания со своим героем. Напомним, новая часть боевика выйдет 23 мая 2025 года. Изначально премьеру планировали провести этим летом, но производство продолжения «Смертельной расплаты» затянулось — продюсеры делают большую ставку на проект.

Ранее стало известно, что к съёмкам «Миссии невыполнима 8» присоединились звезда «Разделения» Трэмелл Тиллман, а также ещё несколько новых актёров.

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