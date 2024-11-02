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Зрители сдержанно приняли драму «Тогда. Сейчас. Потом» с Томом Хэнксом

Зрители сдержанно приняли драму «Тогда. Сейчас. Потом» с Томом Хэнксом
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1 ноября в прокате США состоялась премьера драматического фильма «Тогда. Сейчас. Потом» с Томом Хэнксом. Посмотреть картину и сформировать своё мнение о ней уже успели как критики, так и рядовые зрители.

Фото: CinemaScore

Вторые встретили ленту теплее, чем первые, однако ярого восторга всё равно не испытали. К примеру, на агрегаторе CinemaScore фильм получил оценку B-. Данный рейтинг формируется на основе опроса, который представители компании проводят среди кинозрителей непосредственно на самой премьере фильма.

«Тогда. Сейчас. Потом» — новая работа Роберта Земекиса, режиссёра «Форреста Гампа» и трилогии «Назад в будущее». Лента расскажет историю главных героев на протяжении десятилетий: камера всё время остаётся в одном и том же месте, показывая жизнь одного дома в течение многих лет.

Премьера в России состоится 12 декабря.

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