«Лучший сериал Apple»: критики в восторге от второго сезона «Укрытия»

15 ноября стартует второй сезон научно-фантастического сериала «Укрытие». Продолжение истории о выживших в бункере разделится на две основные линии — одна будет посвящена Джулс в исполнении Ребекки Фергюсон («Дюна», «Миссия невыполнима»), а вторая продолжит раскрывать интриги внутри укрытия.

Критики уже посмотрели второй сезон и восторженно оценили его. К примеру, на агрегаторе Rotten Tomatoes продолжение сериала порекомендовали к просмотру 100% обозревателей. Критики хвалят второй сезон за трогательную историю, интересный сюжет, а некоторые даже называют его лучшим оригинальным проектом Apple.

Фото: Rotten Tomatoes

Что пишут критики о втором сезоне «Укрытия»

Некоторые повороты сюжета легко предугадать, но за неожиданными исходами интересно наблюдать. «Укрытие» — лучший сериал среди всех оригинальных проектов для Apple TV+.

Данное шоу с участием Ребекки Фергюсон — лучший научно-фантастический приключенческий сериал со времён «Остаться в живых»!

«Укрытие» было одним из лучших сериалов 2023 года, и второй сезон продолжает эту череду. Это умно написанная, зрелая научная фантастика для зрителей, которые жаждут богатого мира и глубоких персонажей.

Неизменно блестящая игра Ребекки Фергюсон и звёзд второго плана делают «Укрытие» антиутопическим будущим, в котором стоит ненадолго задержаться.