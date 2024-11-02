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Милла Йовович сыграет в фильме «Сумерки мертвецов» Джорджа Ромеро

Милла Йовович сыграет в фильме «Сумерки мертвецов» Джорджа Ромеро
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Как сообщают журналисты издания Deadline, Милла Йовович (серия «Обитель зла», «Пятый элемент») сыграет в фильме «Сумерки мертвецов» Джорджа Ромеро. Будущая картина завершит цикл лент режиссёра про зомби.

Действия боевика развернутся на безымянном тропическом острове, где последние люди на Земле будут окружены сразу несколькими фракциями оживших мертвецов. Сценарий к фильму написал сам Ромеро, однако снять его не успел, поскольку скоропостижно скончался в 2017 году.

Вместо культового постановщика кресло режиссёра занял Брэд Андерсон, снявший «Машиниста» с Кристианом Бэйлом в главной роли. Съёмки картины «Сумерки мертвецов» стартуют в марте 2025 года.

Сроки и дата премьеры фильма пока не раскрываются.

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