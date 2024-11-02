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Сборы фильма «Веном: Последний танец» превысили $ 200 млн

Сборы фильма «Веном: Последний танец» превысили $ 200 млн
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2 ноября сборы фильма «Веном: Последний танец» в мировом прокате превысили $ 200 млн. Для достижения такого результата картине понадобилось чуть больше недели — премьера состоялась 25 октября.

Напомним, бюджет третьей части серии составил $ 120 млн. Это значит, что для окупаемости ленте необходимо заработать как минимум $ 240 млн. Вероятно, фильм сможет пробить данную отметку уже к концу следующей недели.

События «Венома: Последний танец» разворачиваются после финала второй части. Эдди Брок и его симбиот Веном пускаются в бега, пока за ними охотятся сразу два их мира. Это будет последняя картина о знаменитом суперзлодее с Томом Харди в главной роли, хотя в последних интервью актёр сообщает об обратном.

Лента вышла в кинотеатрах России 31 октября.

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