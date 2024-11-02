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Результат матча BetBoom Team — Xtreme Gaming на DreamLeague Season 24 по Dota 2 (Дримлига по «Доте»)

BB Team заработала первую победу во второй групповой стадии DL S24 по «Доте»
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Российская BetBoom Team провела вторую серию в рамках второго группового этапа топ-турнира DreamLeague Season 24 по Dota 2.

Вторым соперником команды из России в рамках второй стадии чемпионата стала китайская Xtreme Gaming. Матч завершился вторым поражением для китайцев, которые ранее уступили перуанской Team Waska.

Dota 2. DreamLeague — Season 24 . Общая группа
02 ноября 2024, суббота. 13:00 МСК
BetBoom Team
Окончен
2 : 1
Xtreme Gaming

Результаты BetBoom Team во второй группе DL S24 по «Доте»:

  • BetBoom Team (Россия) — Tundra Esports (Европа) — 0:2;
  • BetBoom Team (Россия) — Xtreme Gaming (Китай) — 2:1.

Следующим оппонентом BB Team станет Team Waska. Матч состоится 3 ноября, начало в 20:00 по московскому времени.

Топ-турнир DreamLeague Season 24 по «Доте» проходит в онлайн-формате с 27 октября по 10 ноября. В рамках соревнования 16 команд разыгрывают 14 600 EPT-очков и призовой фонд в размере $ 1 млн.

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