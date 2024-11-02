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Российская Team Spirit прошла в гранд-финал топ-турнира от BLAST по Counter-Strike 2

Российская Team Spirit прошла в гранд-финал топ-турнира от BLAST по Counter-Strike 2
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Российская Team Spirit вышла в гранд-финал престижного чемпионата BLAST Premier: World Final 2024 по Counter-Strike 2.

В матче за выход в гранд-финал «спириты» встретились с датской Astralis. После уверенной победы «драконов» на карте Dust 2 (13:5) датчане сравняли счёт в серии в рамках Vertigo (3:13). Исход матча решился на Ancient, где коллектив из России разгромил оппонентов со счётом 13:5.

CS 2. BLAST Premier: World Final 2024 . 1/2 финала
02 ноября 2024, суббота. 15:55 МСК
Astralis
Окончен
1 : 2
Team Spirit

В итоге Astralis остановилась на 3-4-м месте, заработав $ 85 тыс. Что касается Team Spirit, в гранд-финале чемпионата «драконы» сразятся с европейской G2 Esports, которую представляет россиянин Илья m0NESY Осипов. Решающая серия начнётся завтра, 3 ноября, в 12:00 по московскому времени.

Топ-турнир BLAST Premier: World Final 2024 по CS2 проходит в LAN-формате в период с 30 октября по 3 ноября в Сентосе, Сингапур. В рамках ивента восемь участников разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн.

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