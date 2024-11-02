Состав Aurora по «Доте» лишился игрока

Украинский киберспортсмен Олег Kaori Медведок больше не является частью состава Aurora Gaming по Dota 2. Анонс состоялся в социальных сетях клуба.

Представители киберспортивной организации не уточнили, что стало причиной исключения игрока пятой позиции, однако в анонсе сказано, что «не всё получилось так, как планировалось». Кто заменит Каори на позиции «саппорта» в команде, пока неизвестно.

Состав Aurora по «Доте» на данный момент:

Айбек TA2000 Токаев;

Эйбэд Abed Азэль Юсоп;

Ануча Jabz Дживаронг;

Воравит Q Мекчай;

TBD;

Ли SunBhie Чон Дже (тренер).

Каори присоединился к ростеру Aurora по «Доте» 22 сентября 2024 года. Под тегом «Авроры» киберспортсмен занял второе место в азиатских отборочных к топ-турниру DreamLeague Season 24, а также финишировал на 5-6-м месте в рамках чемпионата BetBoom Dacha Belgrade 2024.