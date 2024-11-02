Состав Aurora по «Доте» лишился игрока

Украинский киберспортсмен Олег Kaori Медведок больше не является частью состава Aurora Gaming по Dota 2. Анонс состоялся в социальных сетях клуба.
Представители киберспортивной организации не уточнили, что стало причиной исключения игрока пятой позиции, однако в анонсе сказано, что «не всё получилось так, как планировалось». Кто заменит Каори на позиции «саппорта» в команде, пока неизвестно.
Состав Aurora по «Доте» на данный момент:
- Айбек TA2000 Токаев;
- Эйбэд Abed Азэль Юсоп;
- Ануча Jabz Дживаронг;
- Воравит Q Мекчай;
- TBD;
- Ли SunBhie Чон Дже (тренер).
Каори присоединился к ростеру Aurora по «Доте» 22 сентября 2024 года. Под тегом «Авроры» киберспортсмен занял второе место в азиатских отборочных к топ-турниру DreamLeague Season 24, а также финишировал на 5-6-м месте в рамках чемпионата BetBoom Dacha Belgrade 2024.