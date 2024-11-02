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Состав Aurora по «Доте» лишился игрока

Состав Aurora по «Доте» лишился игрока
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Украинский киберспортсмен Олег Kaori Медведок больше не является частью состава Aurora Gaming по Dota 2. Анонс состоялся в социальных сетях клуба.

Представители киберспортивной организации не уточнили, что стало причиной исключения игрока пятой позиции, однако в анонсе сказано, что «не всё получилось так, как планировалось». Кто заменит Каори на позиции «саппорта» в команде, пока неизвестно.

Состав Aurora по «Доте» на данный момент:

  • Айбек TA2000 Токаев;
  • Эйбэд Abed Азэль Юсоп;
  • Ануча Jabz Дживаронг;
  • Воравит Q Мекчай;
  • TBD;
  • Ли SunBhie Чон Дже (тренер).

Каори присоединился к ростеру Aurora по «Доте» 22 сентября 2024 года. Под тегом «Авроры» киберспортсмен занял второе место в азиатских отборочных к топ-турниру DreamLeague Season 24, а также финишировал на 5-6-м месте в рамках чемпионата BetBoom Dacha Belgrade 2024.

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