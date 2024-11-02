Российская Team Spirit отобралась на чемпионат M6 по игре MLBB

Завершился региональный чемпионат MCC Season 4 по игре Mobile Legends: Bang Bang с призовым фондом $ 40 тыс.
По итогам четвёртого сезона лиги для Восточной Европы слоты на топ-турнире M6 World Championship достались российским составам Team Spirit и Insilio, которые заняли первое и второе место в регионе соответственно. Insilio отобралась в wildcard-стадию главного ивента года по MLBB, а «спириты» — сразу в групповой этап.
Итоги MCC S4 по MLBB:
- Первое место: Team Spirit (Россия) — $ 13 тыс. и слот в группах M6;
- Второе место: Insilio (Россия) — $ 8 тыс. и слот в Wildcard M6;
- Третье место: Dark Phoenix (Россия) — $ 5,5 тыс.;
- Четвёртое место: Verso Time (Россия) — $ 4,5 тыс.;
- Пятое место: Brute Force (Россия) — $ 3 тыс.;
- Шестое место: FORZE Esports (Россия) — $ 2,5 тыс.;
- Седьмое место: Teiko (Россия) — $ 2 тыс.;
- Восьмое место: Victory Song Gamers (Восточная Европа).
Лига MCC Season 4 прошла в онлайн и LAN-формате в период с 31 августа по 27 октября. В рамках соревнования восемь команд разыграли призовой фонд в размере $ 40 тыс. и два слота на чемпионате M6 World Championship.