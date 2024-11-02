Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Групповой этап. День 6. Стрим A
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
13:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Результаты MLBB Continental Championships Season 4 по Mobile Legends: Bang Bang

Российская Team Spirit отобралась на чемпионат M6 по игре MLBB
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился региональный чемпионат MCC Season 4 по игре Mobile Legends: Bang Bang с призовым фондом $ 40 тыс.

По итогам четвёртого сезона лиги для Восточной Европы слоты на топ-турнире M6 World Championship достались российским составам Team Spirit и Insilio, которые заняли первое и второе место в регионе соответственно. Insilio отобралась в wildcard-стадию главного ивента года по MLBB, а «спириты» — сразу в групповой этап.

Итоги MCC S4 по MLBB:

  • Первое место: Team Spirit (Россия) — $ 13 тыс. и слот в группах M6;
  • Второе место: Insilio (Россия) — $ 8 тыс. и слот в Wildcard M6;
  • Третье место: Dark Phoenix (Россия) — $ 5,5 тыс.;
  • Четвёртое место: Verso Time (Россия) — $ 4,5 тыс.;
  • Пятое место: Brute Force (Россия) — $ 3 тыс.;
  • Шестое место: FORZE Esports (Россия) — $ 2,5 тыс.;
  • Седьмое место: Teiko (Россия) — $ 2 тыс.;
  • Восьмое место: Victory Song Gamers (Восточная Европа).

Лига MCC Season 4 прошла в онлайн и LAN-формате в период с 31 августа по 27 октября. В рамках соревнования восемь команд разыграли призовой фонд в размере $ 40 тыс. и два слота на чемпионате M6 World Championship.

Материалы по теме
Главный турнир по MLBB впервые пройдёт по швейцарской системе
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android