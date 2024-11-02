Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Team Spirit заработала вторую победу во второй стадии DreamLeague S24 по «Доте»

Российский состав Team Spirit по Dota 2 выиграл второй матч подряд в рамках второго группового этапа топ-турнира DreamLeague Season 24.

Во второй серии второй стадии ивента «драконы» встретились с финалистом прошедшего чемпионата BetBoom Dacha Belgrade 2024 Tundra Esports. «Спиритам» удалось обыграть европейский коллектив, уверенно закрыв соперника на третьей карте противостояния.

Результаты BetBoom Team во второй группе DL S24 по «Доте»:

Team Spirit (Россия) — Team Liquid (Швеция) — 2:1;

— Team Liquid (Швеция) — 2:1; Team Spirit (Россия) — Tundra Esports (Европа) — 2:1.

В следующем матче, который начнётся 3 ноября в 16:30 по московскому времени, «драконы» сразятся с китайской Xtreme Gaming.

Чемпионат DL S24 по Dota 2 проходит в онлайн-формате с 27 октября по 10 ноября. В рамках ивента 16 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн, а также 14 600 EPT-очков.