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Результат матча Team Spirit — Tundra Esports на DreamLeague Season 24 по Dota 2 (Дримлига по «Доте»)

Team Spirit заработала вторую победу во второй стадии DreamLeague S24 по «Доте»
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Российский состав Team Spirit по Dota 2 выиграл второй матч подряд в рамках второго группового этапа топ-турнира DreamLeague Season 24.

Во второй серии второй стадии ивента «драконы» встретились с финалистом прошедшего чемпионата BetBoom Dacha Belgrade 2024 Tundra Esports. «Спиритам» удалось обыграть европейский коллектив, уверенно закрыв соперника на третьей карте противостояния.

Dota 2. DreamLeague — Season 24 . Общая группа
02 ноября 2024, суббота. 16:25 МСК
Team Spirit
Окончен
2 : 1
Tundra Esports

Результаты BetBoom Team во второй группе DL S24 по «Доте»:

  • Team Spirit (Россия) — Team Liquid (Швеция) — 2:1;
  • Team Spirit (Россия) — Tundra Esports (Европа) — 2:1.

В следующем матче, который начнётся 3 ноября в 16:30 по московскому времени, «драконы» сразятся с китайской Xtreme Gaming.

Чемпионат DL S24 по Dota 2 проходит в онлайн-формате с 27 октября по 10 ноября. В рамках ивента 16 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн, а также 14 600 EPT-очков.

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