T1 с Фейкером стала пятикратным чемпионом Worlds по League of Legends

Завершился главный турнир года по игре League of Legends 2024 World Championship. Чемпионом ивента стала южнокорейская T1.

T1 с легендарным Ли Faker Сан Хёком встретилась с китайской Bilibili Gaming в гранд-финале соревнования. По итогам напряжённой борьбы команда из Южной Кореи одолела соперника в решающем матче, заработав пятый чемпионский титул для клуба и Фейкера.

Итоги Worlds 2024 по LoL:

Первое место: T1 (Южная Корея) — $ 445 тыс.;

Второе место: Bilibili Gaming (Китай) — $ 356 тыс.;

3-4-е место: Weibo Gaming (Китай), Gen.G Esports (Южная Корея) — $ 178 тыс.;

5-8-е место: LNG Esports (Китай), Hanwha Life Esports (Южная Корея), Top Esports (Китай), FlyQuest (Северная Америка) — $ 100 тыс.;

9-11-е место: Dplus (Южная Корея), G2 Esports (Европа), Team Liquid (Северная Америка) — $ 78 тыс.;

12-14-е место: Fnatic (Европа), GAM Esports (Вьетнам), PSG Talon (Тайвань) — $ 67 тыс.;

15-16-е место: MAD Lions KOI (Испания), paiN Gaming (Бразилия) — $ 56 тыс.;

17-18-е место: Rainbow7 (Латинская Америка), 100 Thieves (Северная Америка) — $ 39 тыс.;

19-20-е место: Vikings Esports (Вьетнам), Fukuoka HAWKS gaming (Япония) — $ 22 тыс.

Чемпионат Worlds 2024 по LoL прошёл в LAN-формате в период с 25 сентября по 2 ноября в Лондоне, Париже и Берлине. В рамках ивента 20 команд разыграли призовой фонд в размере $ 2,225 млн.