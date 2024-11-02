Российская PARIVISION выиграла второй матч подряд во втором этапе DL S24 по «Доте»
Российский состав PARIVISION выиграл второй матч подряд в рамках второго группового этапа топ-турнира DreamLeague Season 24 по Dota 2.
Коллектив с российским костяком разгромил перуанскую команду Team Waska, заработав вторую победу во второй стадии ивента.
Результаты BetBoom Team во второй группе DL S24 по «Доте»:
- PARIVISION (Россия) — Team Falcons (Ближний Восток) — 2:1;
- PARIVISION (Россия) — Team Waska (Перу) — 2:0.
В следующей серии команда Владимира No[o]ne Миненко будет бороться с шведской Team Liquid, победившей на топ-турнире The International 2024.
Топ-турнир DreamLeague Season 24 по «Доте» проходит в онлайн-формате с 27 октября по 10 ноября. В рамках соревнования 16 команд разыгрывают 14 600 EPT-очков и призовой фонд в размере $ 1 млн.
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