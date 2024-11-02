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Результат матча PARIVISION — Team Waska на DreamLeague Season 24 по Dota 2

Российская PARIVISION выиграла второй матч подряд во втором этапе DL S24 по «Доте»
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Российский состав PARIVISION выиграл второй матч подряд в рамках второго группового этапа топ-турнира DreamLeague Season 24 по Dota 2.

Коллектив с российским костяком разгромил перуанскую команду Team Waska, заработав вторую победу во второй стадии ивента.

Dota 2. DreamLeague — Season 24 . Общая группа
02 ноября 2024, суббота. 20:00 МСК
PARIVISION
Окончен
2 : 0
Team Waska

Результаты BetBoom Team во второй группе DL S24 по «Доте»:

  • PARIVISION (Россия) — Team Falcons (Ближний Восток) — 2:1;
  • PARIVISION (Россия) — Team Waska (Перу) — 2:0.

В следующей серии команда Владимира No[o]ne Миненко будет бороться с шведской Team Liquid, победившей на топ-турнире The International 2024.

Топ-турнир DreamLeague Season 24 по «Доте» проходит в онлайн-формате с 27 октября по 10 ноября. В рамках соревнования 16 команд разыгрывают 14 600 EPT-очков и призовой фонд в размере $ 1 млн.

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