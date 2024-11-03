Windows 11 вновь стала самой популярной ОС в Steam

Компания Valve поделилась ежемесячной статистикой самого популярного железа среди пользователей Steam. Оказалось, что в октябре 2024 года Windows 11 вновь стала самой популярной операционной системой в Steam — её доля увеличилась на 4,28%, до 51,97% игроков.

Тем временем Windows 10 потеряла 2,7% аудитории, достигнув доли в 45,95%.

Фото: Valve

Наиболее популярной видеокартой в очередной раз стала GeForce RTX 3060 с результатом в 7,24% геймеров. Что касается мониторов, то самыми популярными остаются те, которые обладают разрешением 1920 на 1080 пикселей, — их используют 57,32% геймеров.

Ко всему прочему, компания раскрыла самые популярные языки на платформе: это английский (39%), китайский (35,57%) и русский (10,45%).