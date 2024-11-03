5 ноября стартует сериал «Молодёжка: Новая смена» — продолжение одноимённого спортивного шоу. Проект расскажет, как знакомый фанатам Вадим Казанцев «воскрешает» команду Студенческой хоккейной лиги «Акулы Политеха». Став проректором вуза, он решает превратить «Акул» в лучшую команду лиги и тем самым повысить рейтинг института.

В первый сезон войдёт 16 эпизодов — в день премьеры покажут только одну серию. Финал сериала выйдет 29 ноября. Шоу будут показывать на телеканале СТС.

Расписание выхода сериала «Молодёжка: Новая смена»