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Сериал Молодёжка: Новая смена (2024): дата выхода, сколько серий, все серии, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода сериала «Молодёжка: Новая смена»
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5 ноября стартует сериал «Молодёжка: Новая смена» — продолжение одноимённого спортивного шоу. Проект расскажет, как знакомый фанатам Вадим Казанцев «воскрешает» команду Студенческой хоккейной лиги «Акулы Политеха». Став проректором вуза, он решает превратить «Акул» в лучшую команду лиги и тем самым повысить рейтинг института.

В первый сезон войдёт 16 эпизодов — в день премьеры покажут только одну серию. Финал сериала выйдет 29 ноября. Шоу будут показывать на телеканале СТС.

Расписание выхода сериала «Молодёжка: Новая смена»

ЭпизодДата выхода
1-я серия5 ноября
2-я серия6 ноября
3-я серия7 ноября
4-я серия8 ноября
5-я серия12 ноября
6-я серия13 ноября
7-я серия14 ноября
8-я серия15 ноября
9-я серия19 ноября
10-я серия20 ноября
11-я серия21 ноября
12-я серия22 ноября
13-я серия26 ноября
14-я серия27 ноября
15-я серия28 ноября
16-я серия29 ноября
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