Расписание выхода сериала «Молодёжка: Новая смена»
5 ноября стартует сериал «Молодёжка: Новая смена» — продолжение одноимённого спортивного шоу. Проект расскажет, как знакомый фанатам Вадим Казанцев «воскрешает» команду Студенческой хоккейной лиги «Акулы Политеха». Став проректором вуза, он решает превратить «Акул» в лучшую команду лиги и тем самым повысить рейтинг института.
В первый сезон войдёт 16 эпизодов — в день премьеры покажут только одну серию. Финал сериала выйдет 29 ноября. Шоу будут показывать на телеканале СТС.
Расписание выхода сериала «Молодёжка: Новая смена»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|5 ноября
|2-я серия
|6 ноября
|3-я серия
|7 ноября
|4-я серия
|8 ноября
|5-я серия
|12 ноября
|6-я серия
|13 ноября
|7-я серия
|14 ноября
|8-я серия
|15 ноября
|9-я серия
|19 ноября
|10-я серия
|20 ноября
|11-я серия
|21 ноября
|12-я серия
|22 ноября
|13-я серия
|26 ноября
|14-я серия
|27 ноября
|15-я серия
|28 ноября
|16-я серия
|29 ноября
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