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Марго Робби стала мамой — актриса родила сына от продюсера Тома Акерли

Марго Робби стала мамой — актриса родила сына от продюсера Тома Акерли
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Журналисты издания People сообщили, что актриса Марго Робби, известная по «Отряду самоубийц» и «Барби», родила первого ребёнка. Имя и точная дата рождения сына звезды пока не раскрываются.

Отцом ребёнка стал муж Робби и продюсер Том Акерли. Пара официально зарегистрировала свои отношения в 2016 году. Марго и Том впервые встретились в 2013 году на съёмках драмы о Второй мировой войне «Французская сюита», где он был ассистентом режиссёра, а она — в одной из главных ролей.

Впервые актриса публично подтвердила свою беременность в июле этого года. Тогда в Сети стали появляться фото Робби с округлившимся животом.

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