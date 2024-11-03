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Драматический сериал «Заклятые подруги» выйдет в России 7 ноября — русский трейлер

Драматический сериал «Заклятые подруги» выйдет в России 7 ноября — русский трейлер
Аудио-версия:
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Онлайн-кинотеатр Amediateka опубликовал дублированный трейлер драматического сериала «Заклятые подруги» (Friends Like Her). Из ролика стало известно, что премьера шоу в России состоится уже 7 ноября.

Видео доступно на YouTube-канале Amediateka. Права на видео принадлежат Great Southern Television.

Проект рассказывает о Тесс и Николь, которые когда-то были лучшими подругами и одной семьёй, ведь их мужья — родные братья. Теперь Николь становится суррогатной матерью для ребёнка Тесс. Вскоре цепочка роковых событий, обмана и личных обид ставит под угрозу соглашение между женщинами.

В актёрский состав вошли Моргана О’Рейли, Тесс Хобрич, Джаред Равири, Винни Беннетт, Элизабет Хоторн, Джеймс Тревена-Браун, Аллегра Джонс, Аша Мэйбери, Амелия Рейд и другие. Кресло режиссёра занял Джошуа Фриззелл, работавший над сериалом «Под виноградной лозой».

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