Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Групповой этап. День 7. Стрим A
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
13:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Опубликованы персональные постеры героев Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2

Опубликованы персональные постеры героев Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2
Аудио-версия:
Комментарии

Разработчики вампирского экшена Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 опубликовали персональные постеры центральных героев игры. Среди них оказались Бенни, носферату Толли, Сафиа, Уиллем, Лу и другие персонажи.

Главным героем тайтла выступит старейшина-вампир, пробудившийся после длительной спячки. Протагонисту больше 300 лет. Геймеры смогут «решать сами, каким именно вампиром они будут».

Напомним, изначально сиквел культовой Vampire: The Masquerade — Bloodlines планировали выпустить ещё в 2020-м, но из-за ряда производственных проблем игра превратилась в долгострой.

Сейчас релиз Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 ожидается в 2025 году на ПК, PS5 и Xbox Series. Точная дата пока не раскрывается.

Персональные постеры

Фото: Paradox Interactive

Фото: Paradox Interactive

Фото: Paradox Interactive

Фото: Paradox Interactive

Фото: Paradox Interactive

Фото: Paradox Interactive

Фото: Paradox Interactive

Фото: Paradox Interactive

Материалы по теме
Ремейк Silent Hill 2 — потрясающий хоррор для всех поклонников жанра
Ремейк Silent Hill 2 — потрясающий хоррор для всех поклонников жанра
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android