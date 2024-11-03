Опубликованы персональные постеры героев Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2

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Разработчики вампирского экшена Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 опубликовали персональные постеры центральных героев игры. Среди них оказались Бенни, носферату Толли, Сафиа, Уиллем, Лу и другие персонажи.

Главным героем тайтла выступит старейшина-вампир, пробудившийся после длительной спячки. Протагонисту больше 300 лет. Геймеры смогут «решать сами, каким именно вампиром они будут».

Напомним, изначально сиквел культовой Vampire: The Masquerade — Bloodlines планировали выпустить ещё в 2020-м, но из-за ряда производственных проблем игра превратилась в долгострой.

Сейчас релиз Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 ожидается в 2025 году на ПК, PS5 и Xbox Series. Точная дата пока не раскрывается.

Персональные постеры

Фото: Paradox Interactive

Фото: Paradox Interactive

Фото: Paradox Interactive

Фото: Paradox Interactive

Фото: Paradox Interactive

Фото: Paradox Interactive

Фото: Paradox Interactive